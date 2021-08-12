Marcelo Bielsa sonunda 1 yıllık imzaladı

Leeds United, teknik direktör Marcelo Bielsa'nın sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Marcelo Bielsa sonunda 1 yıllık imzaladı
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12 Ağustos 2021 19:43
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'nın sözleşmesini bir yıl uzattı.

2018 yılında Leeds United'ın başına geçen ve takımı 16 yıl sonra Premier Lig'e taşıyan 66 yaşındaki Bielsa, sezonun başlamasına günler kala yeni sözleşme imzaladı.

Bielsa yönetimindeki Leeds United, geçen sezonu 59 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

Leeds ekibi, ligin ilk haftasında cumartesi günü deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.


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