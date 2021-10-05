Marcelo Bielsa'nın Michael Frey pişmanlığı!

Fenerbahçe'den gittiği Antwerp'te kariyerinin en iyi dönemini geçiren Michael Frey'in bu performansı İngiltere'de de dikkatleri çekti.



İngiliz basını, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Marcelo Bielsa'nın Leeds United'ının oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunduğunu ancak anlaşma sağlanamadığını yazdı.



Leeds United'ın Michael Frey'in mevcut form durumunu gördükten sonra büyük pişmanlık yaşadığı belirtildi.



Fenerbahçe'nin 2 milyon euro bonservis bedeliyle Antwerp'e gönderdiği Frey, bu sezon 12 maçta 12 gol atarken, 1 de asist yaptı.



