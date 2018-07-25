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Marcelo Bielsa, Bursaspor'a rakip oldu!

Leeds United teknik direktörü Marcelo Bielsa, Bursaspor'un da transfer etmek istediği Lazio'nun Ekvadorlu forveti Felipe Caicedo'ya göz dikti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Marcelo Bielsa, Bursaspor'a rakip oldu!
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25 Temmuz 2018 16:22
Championship ekibi Leeds United'ın teknik direktörü Marcelo Bielsa, transferde Bursaspor'un rakibi oldu.

İngiliz basınının iddiasına göre Bielsa, Lazio forması giyen Felipe Caicedo'yu transfer etmek istiyor. Bu transferde Leeds'in en büyük rakibi ise Bursaspor.

AYBABA: ''FENA OYUNCU DEĞİL...''

Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Caicedo fena oyuncu değil, ilgileniyoruz.'' sözlerini kullanmıştı.

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