Championship ekibi Leeds United'ın teknik direktörü, transferde'un rakibi oldu.İngiliz basınının iddiasına göre Bielsa, Lazio forması giyen'yu transfer etmek istiyor. Bu transferde Leeds'in en büyük rakibi ise Bursaspor.Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Caicedo fena oyuncu değil, ilgileniyoruz.'' sözlerini kullanmıştı.