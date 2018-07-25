Championship ekibi Leeds United'ın teknik direktörü Marcelo Bielsa, transferde Bursaspor'un rakibi oldu.
İngiliz basınının iddiasına göre Bielsa, Lazio forması giyen Felipe Caicedo'yu transfer etmek istiyor. Bu transferde Leeds'in en büyük rakibi ise Bursaspor.
AYBABA: ''FENA OYUNCU DEĞİL...''
Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Caicedo fena oyuncu değil, ilgileniyoruz.'' sözlerini kullanmıştı.
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İngiliz basınının iddiasına göre Bielsa, Lazio forması giyen Felipe Caicedo'yu transfer etmek istiyor. Bu transferde Leeds'in en büyük rakibi ise Bursaspor.
AYBABA: ''FENA OYUNCU DEĞİL...''
Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Caicedo fena oyuncu değil, ilgileniyoruz.'' sözlerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın