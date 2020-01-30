Marcelo 500. maçına çıktı

Marcelo, İspanya Kral Kupası'nda oynadığı Real Zaragoza maçıyla Real Madrid formasıyla toplamda 500. maçına çıktı.Karşılaşmanın ardından kendisi adına yapılan özel formayla poz veren Marcelo, duygularını "Bu benim için büyük onur. Bana bu zamana kadar destek veren tüm taraftarımıza saygılarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.Real Madrid'de Roberto Carlos efsanesinin ardından sol bek mevkiisinde oynamaya başlayan Marcelo, 500. maçına Real Madrid'deki 13. sezonunda çıktı. İlk La Liga maçını 7.01.2007 tarihinde oynayan Brezilyalı sol bek, çıktığı 500 maçta 36 gol ve 96 asist ile takımına katkı sağladı.