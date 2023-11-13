Marcelino, 7 yıl sonra Villarreal'e geri döndü!

Villarreal teknik direktörlük görevine Marcelino'nun getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Marcelino, 7 yıl sonra Villarreal'e geri döndü!
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13 Kasım 2023 20:44
Villarreal'de Pacheta'nın görevine son verilmesinin ardından yeni teknik direktörünü açıkladı!

İspanyol ekibi, teknik direktörlük görevine Marcelino'nun getirildiğini duyurdu.

Marcelino daha önce Villarreal'i 2013-2016 yılları arasında çalıştırmıştı.

İspanyol çalıştırıcı son olarak Fransız ekibi Marsilya'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

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