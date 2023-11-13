Marcelino, 7 yıl sonra Villarreal'e geri döndü!

Villarreal'de Pacheta'nın görevine son verilmesinin ardından yeni teknik direktörünü açıkladı!
İspanyol ekibi, teknik direktörlük görevine Marcelino'nun getirildiğini duyurdu.
Marcelino daha önce Villarreal'i 2013-2016 yılları arasında çalıştırmıştı.
İspanyol çalıştırıcı son olarak Fransız ekibi Marsilya'nın teknik direktörlüğünü yaptı.
İspanyol ekibi, teknik direktörlük görevine Marcelino'nun getirildiğini duyurdu.
Marcelino daha önce Villarreal'i 2013-2016 yılları arasında çalıştırmıştı.
İspanyol çalıştırıcı son olarak Fransız ekibi Marsilya'nın teknik direktörlüğünü yaptı.
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