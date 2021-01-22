Marcel Tisserand'da yırtık var

Fenerbahçe'de Sivas deplasmanında sakatlanan Marcel Tisserand'ın son durumu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Marcel Tisserand'da yırtık var
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22 Ocak 2021 12:54
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Marcel Tisserand sakatlanarak oyun dışına alınmıştı.

Fenerbahçe'den oyuncunun durumu ile ilgili son dakika bilgisi paylaşıldı ve tecrübeli savunmacıda yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan Tisserand'ın MR sonucunda Grade 2A yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.



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