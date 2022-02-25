Marcel Tisserand yokları oynadı!

Marcel Tisserand, Slavia Prag deplasmanında bu sezonun en kötü performansını sergiledi.

, Fotoğraf; AA
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Marcel Tisserand yokları oynadı!
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25 Şubat 2022 10:24
Marcel Tisserand
Marcel Tisserand
Fenerbahçe
Marcel Tisserand, Vitor Pereira'nın 3'lü savunmalı sisteminde adeta yeniden doğmuş, bu sezonun en çok çıkış yapan isimlerinden biri olmuştu. Kongolu savunmacı, 4'lü defansa geçişten sonra da bulduğu şansları iyi değerlendirdi. Ancak 29 yaşındaki savunmacı, dün gece Slavia Prag deplasmanında bu sezonun en kötü performansını sergiledi. Ferdi çıkana kadar 3 stoperle, sonrasında ise klasik 4'lü defansla oynayan Fenerbahçe de Tisserand'ın hataları pahalıya mâl oldu.

Kongolu savunmacı, ilk golde önce Altay Bayındır'ı perdeleyerek takım arkadaşının hava topunu almasını engelledi. Ardından Serdar Dursun'dan gelen topu uzaklaştıramayarak rakibin önüne düşmesine neden oldu. Slavia Prag'ın ikinci golünde ise Tisserand bu kez VAR'ın olmadığı mücadelede rakibi ofsayta düşürmeye çalışıp durakladı. Ancak Sor geriden hızla gelip ofsayta düşmeden kendisini geçerek ağları havalandırdı. Marcel Tisserand, maç boyunca Slavia'nın hücumcuları karşısında zorlandı ve kritik hatalara imza attı. 

 

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