Marcel Tisserand yeniden doğdu!

Kadroda düşünülmezken Vitor Pereira ile beraber ilk 11'e geri dönen Marcel Tisserand'ı 3'lü savunma sistemi kurtardı, Adana Demirspor maçında tam not aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Marcel Tisserand yeniden doğdu!
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18 Ağustos 2021 07:56
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'ın başarılı performansı dikkat çekiyor.

Sezon başında gönderilmesi gündemdeyken Vitor Pereira'nın gelmesiyle toparlanan Tisserand, 3'lü savunma sistemine geçilmesi sayesinde yıldızlaştı.

Daha önce kariyerinde Monaco ve Wolfsburg'da 3'lü savunmada oynayan tecrübeli stoper, böylece Pereira'nın yeni sistemine adapte olabildi. Portekizli teknik adam da oyuncusunun performansından ve mücadelesinden memnun kaldı.

Özel konuştular

Pereira ve Tisserand arasında yapılan görüşmelerde, geçmiş dönemki 3'lü savunma tecrübeleri masaya yatırıldı. Ayrıca Vitor Pereira, 1860 Münih'te çalıştığı dönemde Tisserand da Almanya'da oynadığı için öğrencisini tanıyordu. Bunun avantajını da kullanan 28 yaşındaki stoper adını ilk 11'e yazdırdı.

Ligin ilk haftasında 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçında da sağ stoperde başarılı bir görüntü çizen Demokratik Kongolu futbolcu formayı kaptı ve adeta hayata döndü. 


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