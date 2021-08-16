Marcel Tisserand: "Vitor Pereira ile disiplin geldi"

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Marcel Tisserand: 'Vitor Pereira ile disiplin geldi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2021 00:04
Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Adana Demirspor'u 1-0 yenerek sezona başladıkları maçın ardından konuştu.

Pereira'nın farkı sorulan Tisserand, "Teknik direktörümüzün gelişiyle birlikte disiplin geldi. Hocamız takıma disiplin getirdi, herkes beraber çalışıyor, herkes birbiri için mücadele ediyor. İyi bir sonuç için buna ihtiyaç vardı. Hocanın getirdiği disiplin nedeniyle pozitif bir durum var şu anda." dedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.