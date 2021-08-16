Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Adana Demirspor'u 1-0 yenerek sezona başladıkları maçın ardından konuştu.



Pereira'nın farkı sorulan Tisserand, "Teknik direktörümüzün gelişiyle birlikte disiplin geldi. Hocamız takıma disiplin getirdi, herkes beraber çalışıyor, herkes birbiri için mücadele ediyor. İyi bir sonuç için buna ihtiyaç vardı. Hocanın getirdiği disiplin nedeniyle pozitif bir durum var şu anda." dedi.



