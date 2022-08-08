Marcel Tisserand ile yollar ayrılıyor

stoper bolluğunun ardından Portekizli teknik direktörtalimatıyla yönetim harekete geçildi.vetransfer edilmesinin ardındanvetakım aranmaya başlanmıştı. Son olarakda kendisine kulüp bulması istendi.Önceki sezonkarşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Demokratik Kongolu stopere Bundesliga kulüplerinden teklif olduğu biliniyor. Ancak Tisserand'a şu ana kadarteklif geldiği de ifade ediliyor.Teknik direktör Jorge Jesus sezonun geri kalanında Szalai, Serdar Aziz, Luan Peres ve Gustavo Henrique ile yoluna devam etmek istediği bildirildi.