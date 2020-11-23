Marcel Tisserand güven veriyor

Fenerbahçe'nin Kongo'lu stoperi Marcel Tisserand, performansıyla dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Marcel Tisserand güven veriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2020 12:26
Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray derbisiyle Fenerbahçe macerası başlayan Marcel Tisserand, teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçilmez ismi oldu.

Soğukkanlı yapısı, mücadelesi ve hava toplarındaki hakimiyetiyle savunmanın göbeğinde güven veren Kongolu oyuncu Gustavo, Caner Erkin ve kaleci kaleci Altay Bayındır ile birlikte en istikrarlı futbolcu oldu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için