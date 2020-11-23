Marcel Tisserand güven veriyor

Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray derbisiyle Fenerbahçe macerası başlayan Marcel Tisserand, teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçilmez ismi oldu.



Soğukkanlı yapısı, mücadelesi ve hava toplarındaki hakimiyetiyle savunmanın göbeğinde güven veren Kongolu oyuncu Gustavo, Caner Erkin ve kaleci kaleci Altay Bayındır ile birlikte en istikrarlı futbolcu oldu.