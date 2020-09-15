Marcel Tisserand: 'Bilen bilir, çok hırslıyımdır'

Fenerbahçe'nin Wolfsburg'dan yeni transferi Marcel Tisserand, 3+1 yıllık imzayı attıktan sonra açıklamalarda bulundu.



Mutlu olduğunu belirten Kongolu oyuncu, "Benim için çok özel bir gün. Bir süredir Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum. Güzel görüşmeler yaptık, çok hevesliyim, bu takıma katkıda bulunacağıma eminim." dedi.



Şampiyon olmak istediklerini vurgulayan Tisserand, "Beni bilen bilir, çok hırslıyım. Her maçı kazanmak isterim, o yüzden doğru kulübe geldim. Taraftarları mutlu etmek için bir hedefimiz var, şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak." ifadelerini kullandı.



"KOLAY OLMADI, TALİPLERİ VARDI"



Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki de Tisserand için, "Bir süredir peşindeydik, girişimlerimiz sonuç verdi. Başkanımıza, hocamız Erol Bulut'a ve ilgili yöneticimiz Kemal Danabaş'a teşekkür ediyorum. Kolay bir transfer olmadı, başka talipleri de vardı. Hocamızın ve Emre kaptanın belirlediği eksiklerden biriydi. Bu eksikliği doldurmuş olduk. Artık bundan sonrası kendine ve takım arkadaşlarına bağlı." mesajını verdi.



"HOCAMIZIN ÇOK İSTEDİĞİ BİR FUTBOLCUYDU"



Bir diğer yönetici Kemal Danabaş ise, "İhtiyacımız olan bölgelere transferlerimiz devam ediyor. Hocamızın çok istediği bir futbolcuydu. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. İnşallah çok başarılı olur bizim için." dedi.



