Fenerbahçeli futbolcu Marcel Tisserand'ın oğlu oldu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın oyuncusu Marcel Tisserand baba oldu. Futbolcumuzun eşi Laura, Timeo adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Marcel ve Laura çiftini tebrik eder, bebekleri Timeo'ya sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." denildi.



