Marcel Tisserand'a İtalyan talip!

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand'a İtalyan ekiplerinden Udinese'nin talip olduğu öne sürüldü.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Marcel Tisserand'a İtalyan talip!
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27 Haziran 2022 13:37
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.



Serie A ekiplerinden Udinese yeni sezon öncesi savunmayı güçlendirmek için hareket geçti. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istiyor.

Çizme basını, Udinese'nin 29 yaşındaki stoper için 3-5 milyon euroyu gözden çıkardığına yer verdi. Demokratik Kongolu savunmacı 2020 yılında Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tisserand geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıktı.

 

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