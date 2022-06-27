Marcel Tisserand'a İtalyan talip!

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Serie A ekiplerinden Udinese yeni sezon öncesi savunmayı güçlendirmek için hareket geçti. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istiyor.
Çizme basını, Udinese'nin 29 yaşındaki stoper için 3-5 milyon euroyu gözden çıkardığına yer verdi. Demokratik Kongolu savunmacı 2020 yılında Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tisserand geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıktı.
Serie A ekiplerinden Udinese yeni sezon öncesi savunmayı güçlendirmek için hareket geçti. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmak istiyor.
Çizme basını, Udinese'nin 29 yaşındaki stoper için 3-5 milyon euroyu gözden çıkardığına yer verdi. Demokratik Kongolu savunmacı 2020 yılında Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tisserand geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıktı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ