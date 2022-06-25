Marcel Tisserand'a İtalya'dan talip

Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand için İtalya Serie A ekiplerinden Udinese devreye girdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Marcel Tisserand'a İtalya'dan talip
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25 Haziran 2022 13:20
Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Kim Min-Jae'e gelen teklifler konuşulurken, Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Marcel Tisserand için de Udinese devreye girdi.

İtalyan ekibinin, kiralık sözleşmesi biten Pablo Mari'nin ayrılması sonrası, transferde önceliğini savunma hattını güçlendirmeye verdiği ve Kongolu oyuncuyu istediği kaydedildi.

Sarı- Lacivertliler'in, 2020'de 4 milyon Euro verdiği 29 yaşındaki oyuncu için kapıyı 5 milyon Euro'dan açacağı öne sürüldü. 



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