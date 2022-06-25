Fenerbahçe'de Attila Szalai ve Kim Min-Jae'e gelen teklifler konuşulurken, Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Marcel Tisserand için de Udinese devreye girdi.İtalyan ekibinin, kiralık sözleşmesi biten Pablo Mari'nin ayrılması sonrası, transferde önceliğini savunma hattını güçlendirmeye verdiği ve Kongolu oyuncuyu istediği kaydedildi.Sarı- Lacivertliler'in, 2020'de 4 milyon Euro verdiği 29 yaşındaki oyuncu için kapıyı 5 milyon Euro'dan açacağı öne sürüldü.