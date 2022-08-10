Marcel Tisserand'a Bundesliga'dan talipler var!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Marcel Tisserand'a Almanya'dan talip çıktı.

Bundesliga'ya yükselen Bochum, savunmada yaşadığı sıkıntıları giderebilmek adına, daha önce Almanya'da FC Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giyen Tisserand'ı gündemine aldı.

İlk hafta sahasında Mainz'e 2-1 kaybeden Bochum'un savunma hattı için transfer hamlesinde harekete geçtiği, Fenerbahçeli Tisserand'ı bir numaralı aday olduğu ortaya çıktı.

"EKONOMİK OLARAK SIKINTI"

Alman basını, Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı nedeniyle takımada kalma ihtimali olmayan Tisserand için Bochum'un ekonomik olarak zorlanacağını öne sürüldü.

"ALMANYA'DAN BİR TEKLİF VAR"

Fenerbahçe'nin 4 milyon euro'ya transfer ettiği Tisserand için Almanya'dan 2 milyon euroluk bir teklif olduğu, bu teklifin Borussia Mönchengladbach'tan gelmiş olabileceği vurgulandı.

"MAAŞ İNDİRİMİ YAPMALI"

Öte yandan Bochum için Marcel Tisserand'ın 1,5 milyon euroluk maaşının da yüksek olduğu, Demokratik Kongolu savunma oyuncusunun transfer olmak için maaşında indirim yapması gerektiği belirtildi.