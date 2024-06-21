Marcel Sabitzer: ''Polonya tekrar bizi istemez''

Avusturya'nın kaptanı Marcel Sabitzer, EURO 2024'te 3-1 kazanılan Polonya maçının ardından açıklama yaptıç



Mutlu olduğunu dile getiren Marcel Sabitzer, "Harika hissediyorum, gerçekten mutluyum. İyi bir galibiyet, önemli bir galibiyet, büyük bir galibiyet. Yoğun bir maçtı, bu yüzden çok yorgunum ama çok mutluyum.'' dedi.



İstedikleri gibi bir oyun oynadıklarını söyleyen yıldız isim, ''Bu bizim limitimize daha yakındı. Özellikle topa karşı, kontralarda çok yoğunduk. En yüksek seviyemize yakın oynadığımızda çok iyi bir takım oluyoruz. Polonya'ya sorarsanız, bizimle bir daha oynamak isteyeceklerini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.



