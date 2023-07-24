Marcel Sabitzer Dortmund'a imzayı attı!

Alman ekibi Borussia Dortmund, ezeli rakibi Bayern Münih'te forma giyen Marcel Sabitzer'i transfer etti.



Sarı-siyahlı kulüp Avusturyalı futbolcu için Bayern'e 19 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



29 yaşındaki futbolcu ise Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Sabitzer, geçen sezona Alman ekibiyle başlamış devre arasında Manchester United'da kiralık olarak forma giydi.



Avusturyalı yıldız toplam 42 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.



