Marcel Sabitzer Dortmund'a imzayı attı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borrussia Dortmund, Bayern Münih forması giyen Marcel Sabitzer'i 19 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; borussia-dortmund.com
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Marcel Sabitzer Dortmund'a imzayı attı!
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24 Temmuz 2023 20:44
Son güncelleme 24 Temmuz 2023 20:46
Alman ekibi Borussia Dortmund, ezeli rakibi Bayern Münih'te forma giyen Marcel Sabitzer'i transfer etti.

Sarı-siyahlı kulüp Avusturyalı futbolcu için Bayern'e 19 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

29 yaşındaki futbolcu ise Dortmund ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sabitzer, geçen sezona Alman ekibiyle başlamış devre arasında Manchester United'da kiralık olarak forma giydi.

Avusturyalı yıldız toplam 42 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. 

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