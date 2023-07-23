Marcel Sabitzer, Borussia Dortmund yolunda

Transfer çalışmalarını sürdüren Borussia Dortmund, Bayern Münih'te forma giyen Marcel Sabitzer ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Marcel Sabitzer, Borussia Dortmund yolunda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2023 23:24
Transfer çalışmalarını sürdüren Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Bayern Münih forması giyen Avusturyalı orta saha Marcel Sabitzer ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Borussia Dortmund, Marcel Sabitzer transferi için oyuncuyla anlaşmaya varırken, oyuncunun kulübü Bayern Münih ile de 19 milyon euro karşılığında el sıkışıldı.

6 GOLE KATKI

Bayern Mühih'ten ayrılması beklenen yıldız orta saha için İtalya ve Almanya'dan da teklifler geldiği ifade ediliyor. Geçen sezona Bayern'de başlayan Sabitzer sezonun 2. yarısında Manchester United'a kiralanmıştı. Geçen sezon toplam 42 maçta forma giyen yıldız futbolcu 4 gol, 2 asiste imza attı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery