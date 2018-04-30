Marcel Desailly, Dünya Kupası favorisini açıkladı

Fransa Milli Takımı eski defans oyuncusu Marcel Desailly, 2018 Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı.
Rus basının açıklamalarda bulunan Desailly, favori olarak 3 ülkeyi gördüğünü dile getirdi. Rusya'nın şampiyonaya çok iyi hazırlandığını vurgulayan Desailly, ''Rusya'nın tam anlamıyla bu turnuvayı düzenlemeye hazır olduğunu görüyorum. Rusya'da bu enerjiyi görmek güzel. Rusya bu organizasyon sayesinde futbolunu geliştirme fırsatını buluyor, bu çok iyi'' dedi.
Tecrübeli isim favorilerini de açıklarken kendi ülkesini bu isimler arasında saymadı ve ''Dünya Kupası'nın favorilerinin Brezilya, Arjantin ve Almanya olduğunu biliyoruz'' ifadelerini kullandı.
Desailly, sözlerini Dünya Kupası'nın başka bir organizasyonla kıyaslanamayacağını söyleyerek noktaladı.
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Rus basının açıklamalarda bulunan Desailly, favori olarak 3 ülkeyi gördüğünü dile getirdi. Rusya'nın şampiyonaya çok iyi hazırlandığını vurgulayan Desailly, ''Rusya'nın tam anlamıyla bu turnuvayı düzenlemeye hazır olduğunu görüyorum. Rusya'da bu enerjiyi görmek güzel. Rusya bu organizasyon sayesinde futbolunu geliştirme fırsatını buluyor, bu çok iyi'' dedi.
Tecrübeli isim favorilerini de açıklarken kendi ülkesini bu isimler arasında saymadı ve ''Dünya Kupası'nın favorilerinin Brezilya, Arjantin ve Almanya olduğunu biliyoruz'' ifadelerini kullandı.
Desailly, sözlerini Dünya Kupası'nın başka bir organizasyonla kıyaslanamayacağını söyleyerek noktaladı.
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