Marcel Desailly, Dünya Kupası favorisini açıkladı

Fransa Milli Takımı eski defans oyuncusu, 2018 Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı.Rus basının açıklamalarda bulunan Desailly, favori olarak 3 ülkeyi gördüğünü dile getirdi. Rusya'nın şampiyonaya çok iyi hazırlandığını vurgulayan Desailly,dedi.Tecrübeli isim favorilerini de açıklarken kendi ülkesini bu isimler arasında saymadı veifadelerini kullandı.Desailly, sözlerini Dünya Kupası'nın başka bir organizasyonla kıyaslanamayacağını söyleyerek noktaladı.