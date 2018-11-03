Marcel Brands: ''Cocu tehlikeli bir ortama gitmişti''

''F.BAHÇE'DEN AYRILMASI KARİYERİNİ ZEDELEMEZ''

'deile birlikte çalışan, şu anda ise Premier League ekiplerinden'da sportif direktörlük yapanHollanda basınına açıklamalarda bulundu.Marcel Brands, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de geçirdiği kısa dönem hakkında da konuşurken, Hollandalı hoca için bunun bir deneyim olduğunu dile getirdi.Cocu'nun Türkiye seçimini 'tehlikeli' olarak nitelendiren Brands, ayrılık konusunda daifadelerini kullandı.Cocu'nun kariyerinin bu ayrılıkla zedelenmeyeceğini de sözlerine ekleyen Brands,ifadelerini kullandı'' dedi.Cocu ile Marcel Brands, uzun bir dönem PSV'de birlikte çalışmıştı.