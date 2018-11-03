Marcel Brands: ''Cocu tehlikeli bir ortama gitmişti''

PSV'de Phillip Cocu ile birlikte çalışan, şu anda ise Premier League ekiplerinden Everton'da sportif direktörlük yapan Marcel Brands Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.
Marcel Brands, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de geçirdiği kısa dönem hakkında da konuşurken, Hollandalı hoca için bunun bir deneyim olduğunu dile getirdi.
Cocu'nun Türkiye seçimini 'tehlikeli' olarak nitelendiren Brands, ayrılık konusunda da ''Cocu ile PSV'deki planlamamız 6 yıllıktı ama Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe'nin yeni başkanının onu istemesinin ardından Cocu'nun da çok hevesli olduğunu gördük. Ancak gittiği ortam çok tehlikeliydi'' ifadelerini kullandı.
''F.BAHÇE'DEN AYRILMASI KARİYERİNİ ZEDELEMEZ''
Cocu'nun kariyerinin bu ayrılıkla zedelenmeyeceğini de sözlerine ekleyen Brands, ''Bazı yardımcıları ona sırtını çevirdi ama Phillip Cocu hakkında fikrim değişmedi. O çok iyi bir hoca. Fenerbahçe de onun için bir okul oldu. Bu onun ismini, kariyerini zedelemez'' ifadelerini kullandı'' dedi.
Cocu ile Marcel Brands, uzun bir dönem PSV'de birlikte çalışmıştı.
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Marcel Brands, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de geçirdiği kısa dönem hakkında da konuşurken, Hollandalı hoca için bunun bir deneyim olduğunu dile getirdi.
Cocu'nun Türkiye seçimini 'tehlikeli' olarak nitelendiren Brands, ayrılık konusunda da ''Cocu ile PSV'deki planlamamız 6 yıllıktı ama Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe'nin yeni başkanının onu istemesinin ardından Cocu'nun da çok hevesli olduğunu gördük. Ancak gittiği ortam çok tehlikeliydi'' ifadelerini kullandı.
''F.BAHÇE'DEN AYRILMASI KARİYERİNİ ZEDELEMEZ''
Cocu'nun kariyerinin bu ayrılıkla zedelenmeyeceğini de sözlerine ekleyen Brands, ''Bazı yardımcıları ona sırtını çevirdi ama Phillip Cocu hakkında fikrim değişmedi. O çok iyi bir hoca. Fenerbahçe de onun için bir okul oldu. Bu onun ismini, kariyerini zedelemez'' ifadelerini kullandı'' dedi.
Cocu ile Marcel Brands, uzun bir dönem PSV'de birlikte çalışmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın