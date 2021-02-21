Marcao'yu izlediler, Taylan Antalyalı'yı beğendiler

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'yu takip eden İtalyan ekibi, Taylan Antalyalı'yı beğendi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Marcao'yu izlediler, Taylan Antalyalı'yı beğendiler
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21 Şubat 2021 11:49
Taylan Antalyalı
Taylan Antalyalı
Galatasaray
Galatasaray'ın yetenekli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın Atalanta'nın gündemine girme hikayesi ortaya çıktı.

Çizme basınında çıkan haberlere göre; Taylan Antalyalı'yı üç Serie A Takımı, transfer listesine aldı. Bu ekiplerden Atalanta'nın, yıldız futbolcu için teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Marcao'yu bir yıldır özel scoutlarla takip eden Atalanta'nın dikkatini bu süreçte Taylan'ın da çektiği belirtildi. Bu gelişme üzerine Taylan Antalyalı'nın gündeme alındığı öğrenildi.

Öte yandan Fatih Terim, Alanyaspor deplasmanında Taylan'ı dinlendirmek amacıyla üst üste ikinci kez yedek kulübesinde başlattı. Yıldız futbolcu, 79'da Emre Kılınç'ın yerine oyuna dahil oldu.



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