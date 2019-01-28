Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, taraftarlardan tam not aldı.
Sosyal medyadaki Galatasaraylılar, "Marcao'yu kim bulduysa, onun önereceği forveti de gözü kapalı alalım. Yıllardır böyle bir stoper izlemiyorduk" şeklinde yorumlar yaptı.
22 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray gibi büyük takımlarda bütün potansiyelinizi hemen sergilemelisiniz" açıklamasını yapmıştı.
ÜÇTE BİRİNE
Portekiz ekibi Chaves'den 4 milyon euroya transfer edilen Marcao, Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında giden Ozan'ın neredeyse 3'te 1'ine mal oldu.
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Sosyal medyadaki Galatasaraylılar, "Marcao'yu kim bulduysa, onun önereceği forveti de gözü kapalı alalım. Yıllardır böyle bir stoper izlemiyorduk" şeklinde yorumlar yaptı.
22 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray gibi büyük takımlarda bütün potansiyelinizi hemen sergilemelisiniz" açıklamasını yapmıştı.
ÜÇTE BİRİNE
Portekiz ekibi Chaves'den 4 milyon euroya transfer edilen Marcao, Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında giden Ozan'ın neredeyse 3'te 1'ine mal oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın