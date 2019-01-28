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Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, taraftarlardan tam not aldı.Sosyal medyadaki Galatasaraylılar, "Marcao'yu kim bulduysa, onun önereceği forveti de gözü kapalı alalım. Yıllardır böyle bir stoper izlemiyorduk" şeklinde yorumlar yaptı.22 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray gibi büyük takımlarda bütün potansiyelinizi hemen sergilemelisiniz" açıklamasını yapmıştı.Portekiz ekibi Chaves'den 4 milyon euroya transfer edilen Marcao, Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında giden Ozan'ın neredeyse 3'te 1'ine mal oldu.