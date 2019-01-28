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"Marcao'yu bulan, forvet de önersin!"

Portekiz'in küme düşme hattındaki takımı Chaves'den alındığı gün soru işaretleri bulunan Marcao, performansıyla yıldızlaştı.

Kaynak: Akşam
'Marcao'yu bulan, forvet de önersin!'
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28 Ocak 2019 09:00
Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, taraftarlardan tam not aldı.

Sosyal medyadaki Galatasaraylılar, "Marcao'yu kim bulduysa, onun önereceği forveti de gözü kapalı alalım. Yıllardır böyle bir stoper izlemiyorduk" şeklinde yorumlar yaptı.

22 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray gibi büyük takımlarda bütün potansiyelinizi hemen sergilemelisiniz" açıklamasını yapmıştı.

ÜÇTE BİRİNE

Portekiz ekibi Chaves'den 4 milyon euroya transfer edilen Marcao, Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında giden Ozan'ın neredeyse 3'te 1'ine mal oldu.

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