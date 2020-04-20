Marcao'ya koronavirüs engeli!

Premier Lig'de sezonun sürpriz ekibi Sheffield United'ın sezon sonu için Galatasaray'ın kapısını çalıp Marcao'ya 12 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu transferden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Marcao'ya koronavirüs engeli!
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20 Nisan 2020 09:48
Premier Lig ekibi Sheffield United'ın sezon sonu için Galatasaray'ın kapısını çalıp Marcao'yu talep edeceği ancak koronavirüs nedeniyle iptal olduğu öğrenildi.

İngiliz temsilcisinin 12 milyon euro'yu gözden çıkardığı ancak salgın yüzünden gelirlerin tıkanması sebebiyle de transferin askıya alındığı kaydedildi.

Brezilyalı solak stoper Ocak 2019'da Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro'ya alınmıştı.

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