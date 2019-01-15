GECE YARISI İSTANBUL'DA

Galatasaray transferini geçen hafta duyurduğu Marcao'ya pazartesi akşamı kavuştu.Brezilyalı stoper, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. KAP açıklamasına rağmen Marcao pazar akşamı son kez Chaves formasını giydi. Bu durum sarı-kırmızılı camiada tartışmaya neden olurken, yönetimin işini garantiye aldığı öğrenildi.3 buçuk sezonluğuna yıllık ücret ve bonservisine 6.3 milyon Euro yatırım yapılan Marcao, Chaves'in Tondela'yı 2-1 yendiği lig maçında sakatlansaydı Galatasaray'a sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı doğacaktı. Ancak Marcao sakatlanmadı ve fizik olarak yüzde 100 hazır halde Galatasaray'a katılıyor.Gece yarısı İstanbul'a gelen Marcao, az sayıda taraftar tarafından karşılandı.