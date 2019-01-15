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Marcao'nun kontratında özel madde!

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, Chaves'in Tondela'yı 2-1 yendiği lig maçında genç futbolcu sakatlansaydı sarı kırmızılı kulüp lehine sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı doğacaktı.

Kaynak: Sabah
Marcao'nun kontratında özel madde!
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15 Ocak 2019 08:52
Galatasaray transferini geçen hafta duyurduğu Marcao'ya pazartesi akşamı kavuştu.

Brezilyalı stoper, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. KAP açıklamasına rağmen Marcao pazar akşamı son kez Chaves formasını giydi. Bu durum sarı-kırmızılı camiada tartışmaya neden olurken, yönetimin işini garantiye aldığı öğrenildi.

3 buçuk sezonluğuna yıllık ücret ve bonservisine 6.3 milyon Euro yatırım yapılan Marcao, Chaves'in Tondela'yı 2-1 yendiği lig maçında sakatlansaydı Galatasaray'a sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı doğacaktı. Ancak Marcao sakatlanmadı ve fizik olarak yüzde 100 hazır halde Galatasaray'a katılıyor.

GECE YARISI İSTANBUL'DA

Gece yarısı İstanbul'a gelen Marcao, az sayıda taraftar tarafından karşılandı.

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