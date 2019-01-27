1 / 120 Göztepe - Galatasaray

Geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü karşılaşmasında çok sayıda alanda sahanın en iyisi olan Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, Göztepe maçında da rakiplerine etten duvar ördü. Devre arasında takıma katılan stoper, kazandığı 11 ikili mücadele ile zirve yaparken, ilk yarıda top kapma (3) ve atak uzaklaştırma (5) değerlerinde de ilk sıradaydı.Taraftarları mest eden Brezilyalı hakkında sosyal medyada, "Marcao'nun forvet olanından da bir tane alın… Bu zeminde bir stoper ancak bu kadar hatasız oynayabilir. Marcao'nun ülkesinde bir amcaoğlu yok mu? Onu da alalım" yorumları yapıldı.G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski takımı Göztepe'ye karşı çıktığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Terim, bu karşılaşmaların tamamında G.Saray'ın hocası sıfatıyla saha kenarında yer aldı.