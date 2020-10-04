Marcao: 'Yeni hedefler koyacağız'

Galatasaray'ın stoperi Marcao, sezonun kalan bölümü için açıklamalarda bulundu.



Roma'ya transferi yatan Marcao, Avrupa kupalarından elendikleri için üzgün olduklarını ancak yeni hedeflerle sezona devam edeceklerini söyledi.



Rangers karşısında sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atan Brezilyalı stoper, "Elendiğimiz için üzgünüm. Takımımı Avrupa Ligi'nde ileriye götürmeyi çok istemiştim. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" diye konuştu.



