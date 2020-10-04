Marcao: "Yeni hedefler koyacağız"

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nden elendikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Marcao: 'Yeni hedefler koyacağız'
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04 Ekim 2020 12:33
Galatasaray'ın stoperi Marcao, sezonun kalan bölümü için açıklamalarda bulundu.

Roma'ya transferi yatan Marcao, Avrupa kupalarından elendikleri için üzgün olduklarını ancak yeni hedeflerle sezona devam edeceklerini söyledi.

Rangers karşısında sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atan Brezilyalı stoper, "Elendiğimiz için üzgünüm. Takımımı Avrupa Ligi'nde ileriye götürmeyi çok istemiştim. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" diye konuştu.



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