Marcao, yakın tarihin kart rekorunu kırdı

Marcao gördüğü kartlarla ön plana çıktı.



Göztepe maçının 30. dakikasında sararan Brezilyalı stoper, bu sezon toplamda 15 sarı, 1 kırmızı kart görerek rekor kırdı ve takımın en hırçın oyuncusu oldu.



Ligde 3 maçta cezalı duruma düştü. Yakın tarihte en çok kartı (11) Milan Baros görmüştü.



