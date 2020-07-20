Marcao, yakın tarihin kart rekorunu kırdı

Bu sezon 38 maça çıkan Marcao gördüğü kartlarla ön plana çıktı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Marcao, yakın tarihin kart rekorunu kırdı
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20 Temmuz 2020 11:58
Marcao gördüğü kartlarla ön plana çıktı.

Göztepe maçının 30. dakikasında sararan Brezilyalı stoper, bu sezon toplamda 15 sarı, 1 kırmızı kart görerek rekor kırdı ve takımın en hırçın oyuncusu oldu.

Ligde 3 maçta cezalı duruma düştü. Yakın tarihte en çok kartı (11) Milan Baros görmüştü.



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