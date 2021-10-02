Marcao'ya iki İtalyan devinden kanca

Lazio ve Marsilya maçlarında kusursuz oynayan Marcao için Roma ve Napoli Galatasaray'a teklif hazırlığında. 2 kulüp 2 maç sonra ligde cezasını tamamlayacak olan Brezilyalı stoperi canlı izleyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Marcao'ya iki İtalyan devinden kanca
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02 Ekim 2021 09:28
Marsilya deplasmanından 1 puanla dönen Galatasaray'da maçın yıldızı Marcao oldu. Brezilyalı stoper, Napoli ve Roma'nın dikkatini çekti.

İKİ TAKIMI DA ETKİLEMEYİ BAŞARDI

Napoli ve Roma'dan temsilcilerin Marsilya karşısında genç stoperi gözlem altına aldığı öğrenildi. Marcao'nun performansıyla iki kulübün yetkililerini de fazlasıyla etkilediği ifade ediliyor.

LİGDE DE SEYREDECEKLER

Hem Napoli'nin hem de Roma'nın ligde cezası 2 maç sonra bitecek olan futbolcuyu gözlemlemeye devam edeceği öğrenildi. İki kulüp de devre arası için teklif hazırlığında...

TABAN FİYAT 15 MİLYON EURO

Kısa bir süre önce sözleşmesi uzatılan Marcao için 15 milyon euro'nun altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

TERİM OCAK'TA SICAK DEĞİL

Fatih Terim, Brezilyalı yıldızın devre arasında gitmesini istemiyor. Ancak gelecek teklife göre durumua karar verilecek.


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