Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim amacına ulaştı, sakatlıkları devam eden iki oyuncusundan istediği "risk alma" talebi yerini buldu. Hafta boyunca sakatlıkları nedeniyle çalışmalara katılamayan Marcao ve Saracchi ile önceki gün bir toplantı yapan Terim, Sivas'ta kendilerini yalnız bırakmamalarını istemişti. Her iki futbolcu da dün Florya'daki son antrenmanda bazı testlerden geçti ve riske girmeye hazır olduklarını sağlık heyetine ve teknik ekibe iletti.



Her iki futbolcu da, "Takımın bize ihtiyacı var. Evet risk alınacaksa şimdi alınmalı. Görevden asla kaçacak değiliz" dedi. Milli araya girilmesi nedeniyle bu riske sıcak bakan Teknik Direktör Fatih Terim, Sivas kafilesine iki futbolcuyu da dahil etti. Olası bir sakatlık tekrarlanma bile milli ara ve fikstürün uygunluğu tecrübeli teknik adamı böyle bir karar almaya itti.



Terim, Marcao'yu kesin olarak 11'de sahaya sürme kararı alırken, Saracchi ile ilgili kararını bugün verecek. Teknik Direktör Fatih Terim, Babel'i bu maçta en uçta oynatacak, Diagne ise kulübede olacak.



Kılınç sol öne

Galatasaray'de sezon başında tartışmaların odağındaki isimler olan Feghouli ve Belhanda bugün ilk on birde forma giyecek. Fatih Terim, sakatlığı geçen Belhanda ile üç haftadır ilk 11'den uzak kalan Feghouli'yi zorlu deplasmanda sahaya sürecek.



Terim, orta alanda Taylan, Etebo ve Belhanda üçlüsünde karar kılarken, Babel'in en uca geçmesiyle Emre Kılınç'ı sol öne çekecek.



İki oyuncu ceza sınırında



Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçına ceza tehlikesiyle çıkacak. İki oyuncu bugün kart görmeleri durumunda milli aradan sonra oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.