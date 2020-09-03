Marcao ve Newcastle United denklemi çözüldü

Sarı-kırmızılı takımda son dönemde Premier Lig'e transfer olacağı iddia edilen Marcao denklemi çözüldü. Newcastle United ile adı geçen ve geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibini sosyal medyadan takip ederek kafaları karıştıran Brezilyalı stoperi menajerinin yönlendirdiği ortaya çıktı.



Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray'dan 850 bin alan ve aldığı ücretten memnun olmayan Marcao'nun zam istediği ve son dönemdeki gelişmelerin ardında da bu beklentinin etkili olduğu belirlendi.



1.5 sene önce Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euroya transfer olan 24 yaşındaki futbolcunun düzenli olarak oynamasına rağmen takımda en az kazanan isimlerden biri olmasından dolayı rahatsızlık yaşadığı ve zam beklentisi içine girdiği öğrenildi.



YENİ YOL HARİTASI



Galatasaray ile 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve bu yıl 850 bin euro alacak olan Marcao gelecek sene ise 900 bin euro kazanacak. Sarı-kırmızılı yönetimin Marcao ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor. Yüksek bonservis beklentisi içinde olunan Marcao'ya zam yapılıp sözleşmesinin uzatılması ve 2 sene sonra serbest kalmasının önüne geçilmesinin değerlendirildiği belirtildi.



