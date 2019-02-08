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Marcao ve Luyindama, vazgeçilmez olma yolunda

Galatasaray'ın iki yeni stoperi Marcao ve Luyindama, Fatih Terim'in vazgeçilmezleri olma yolunda...

Kaynak: Sporx.com
Marcao ve Luyindama, vazgeçilmez olma yolunda
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08 Şubat 2019 08:33
Galatasaray'da stoper bölgesine transfer edilen Marcao ve Luyindama, takıma alışmaya başladı.

Marcao'dan daha sonra takıma katılan Luyindama Ziraat Türkiye Kupası maçında yeni partneri ile ikinci kez oynarken, iki ismin genel performansı camiada yüzleri güldürdü.

Fatih Terim'in de sezonun kalan kısmında stoper bölgesinde iki oyuncudan vazgeçmemesi bekleniyor.

Standard Liege'den kiralanan ve sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi bulunan Christian Luyindama, sarı-kırmızılı formayla Hatayspor karşısında ilk golüne de imza attı.



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