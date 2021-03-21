Marcao ve Luyindama ile ilgili flaş iddia!

Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olarak şok bir mağlubiyet alan Galatasaray, lider Beşiktaş'la puan farkını azaltamamıştı. Sarı-kırmızılı takımda iki stoper Marcao ve Luyindama ise mücadelede yaptıkları iki kritik hata ile gole sebebiyet vermiş ve taraftarın büyük tepkisini çekmişti. İki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. .

Haber; Fotomaç
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Marcao ve Luyindama ile ilgili flaş iddia!
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21 Mart 2021 11:37
Marcao
Marcao
Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 4-3 mağlup ayrılmıştı. Karadeniz temsilcisi karşısında şok bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, derbi haftasında lider Beşiktaş'la puan farkını azaltma şansını değerlendirememişti.

Mücadelede Galatasaray'ın iki stoperi Marcao ve Luyindama'nın bireysel hatalarından yenen iki gol ise taraftarı hayli kızdırdı. Sarı-kırmızılı oyuncularla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Yaptıkları bireysel hatalarla saç baş yolduran ve sarı-kırmızılı takımın puan kayıplarına direkt etki eden Luyindama ve Marcao'nun akıllarının sözleşmelerinde olduğu öğrenildi. İki futbolcu da Fernando Muslera ile 3 yıllık sözleşme imzalayan yönetimden, yeni kontrat beklerken önerilen ücretlerden çok da memnun olmadıkları iddia edildi.

Bu arada Marcao ve Luyindama, Galatasaray'ın ligin 32. haftasında Hatayspor'la deplasmanda oynayacağı maçta cezaları nedeniyle forma giyemeyecekler.



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