Marcao ve Luyindama bir Maicon etmedi

Galatasaray'da 12 milyon euro bedelle transfer edilen Luyindama ile Marcao ikilisi, Maicon kadar olamadı. Cim-Bom'da savunmanın göbeğinde oynayan ikili, neredeyse 2.5 sezonu doldurmak üzere ama, sarı-kırmızılı forma altında ligde henüz golleri bulunmuyor. Buna karşın 2017-2018 sezonunda transfer olan Maicon ise ilk yılında 5 gol atmış ve takıma kritik bir puanlar kazandırmıştı. Brezilyalı stoper, yarım sezon daha kaldığı ikinci yılında ise 1 gol atmıştı.Galatasaray'da beli ağır olduğu için gözden çıkarılan, ancak gittiği Suudi Arabistan'da yılın futbolcusu seçilen Maicon, yaz döneminde 1 milyon 430 bin euro bonservisle Al Nassr'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılarda Luyindama ve Marcao ikilisi, hücum performansı olarak da Maicon'un çok gerisinde kaldı.İki futbolcu da geleli neredeyse 2.5 sezon olmasına rağmen, ligde tek bir gol bile atamadı. Sarı-kırmızılılarda özellikle 3+5 milyon euroya transfer edilen Luyindama'nın performansı sorgulanırken, Demokratik Kongolu futbolcu Maicon'u arattı.