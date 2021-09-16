Marcao ve Kerem Aktürkoğlu el ele tribüne gitti

Galatasaray'da affedilen Marcao ile saldırıda bulunduğu Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında tribünlere birlikte gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Marcao ve Kerem Aktürkoğlu el ele tribüne gitti
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16 Eylül 2021 19:52
GZT Giresunspor maçındaki olay nedeniyle gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, Lazio maçında birlikte tribüne giderek dostluk mesajı verdi.

Seremoni sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'ndan takımı tribüne getirmesini istedi. Bunun üzerine Kerem'in yanına giden Marcao, elini takım arkadaşının omzuna atarak tribünleri birlikte selamladı.


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