Marcao: "Transferle kulüp ve menajerim ilgilenir"

Galatasaray'ın stoper oyuncusu Marcao, transfer için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Marcao: 'Transferle kulüp ve menajerim ilgilenir'
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15 Kasım 2021 20:22
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao Teixeira, transfer iddialarıyla ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Transfer konularıyla ilgilenmediğini söyleyen Brezilyalı stoper, "Tek odak noktam Galatasaray. Burada oynamak çok büyük bir rüyaydı. Transfer söylentilerine kulak asmıyorum. Transfer durumlarını kulübe ve menajerime bırakıyorum. İki taraf için bir teklif gelirse konuşulacaktır. Bir şampiyonluk daha yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum. Transfer söylentileri konsantrasyonumu bozabilir, bu yüzden ilgilenmiyorum." dedi.


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