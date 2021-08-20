Marcao savundu, Galatasaray cezayı kesti

Giresunspor maçında saha ortasında Kerem Aktürkoğlu'nu darp eden Marcao'ya PFDK'dan ağır bir ceza geldi. Brezilyalı oyuncuyu 8 maçtan men eden disiplin kurulu, ayrıca 21 bin TL de para cezasına çarptırdı. 25 yaşındaki stoper, bu cezası ile birlikte Süper Lig'de en ağır ceza verilen oyuncular arasına girerken PFDK'dan yapılan açıklamada "Takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle" ibaresi de yer aldı.



YÖNETİMİN FATURASI 1.2 MİLYON TL!



Bu arada Futbol A Takım Disiplin Talimatı'nı inceleyen sarı-kırmızılı kulüp, FIFA ve CAS'ta haksız duruma düşmemek için prosedürü harfiyen uyguladı ve Marcao'ya savunmasını yapmak için 2 gün süre verdi. Brezilyalı stoper, yazılı savunmasını dün kulübe yolladı. Teknik heyetten de olayla ilgili idari rapor geldi.



Marcao'yu geçici olarak kadro dışı bırakan G.Saray, Sambacı'ya rekor para cezası verecek. Oyunculara garanti paralarının en fazla %10'u kadar ceza verilebiliyor. Bu nedenle yönetim de 1.2 milyon Euro alan oyuncuya 120 bin Euro (1.2 milyon TL) para cezası vermeye hazırlanıyor.



