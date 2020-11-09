Marcao riski pahalıya patlıyordu

Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da tek idmanla maça çıkan Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Marcao riski pahalıya patlıyordu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2020 08:49
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sakatlığı bulunan Marcao'nun oynaması için riski göze alması, az kalsın sarı-kırmızılıları yakıyordu.

Tek idman yaparak sahaya çıkan Brezilyalı stoperin bu durumunu değerlendiren Terim, oyuncusunu takdir etmiş ve maçtan önce "Bazen böyle fedakârlıklar gerekiyor ve oynaması da bizim için önemli" ifadesini kullanmıştı.

Ancak Marcao, ilk yarının son dakikasında Galatasaray'a galibiyet avantajını kaybettiriyordu. Sarı-kırmızılıların 1-0 önde olduğu anda Marcao'nun Kayode'ye yaptığı hareket önce hakem tarafından görülmedi. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu değerlendiren hakem Abdulkadir Bitigen penaltıyı verdi.

Atışı kullanan Sivaslı Faycal Fajr ise direğe vurdu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için