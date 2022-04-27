Marcao'nun yokluğunda görev Alpaslan'ın

Altay deplasmanında hem sakatlanan hem de sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.İzmir'de yerini Alpaslan'a bırakan Sambacı'nın yokluğunda yine tecrübeli savunmacı görev yapacak.Marcao varken sağ stoperde görev alan Nelsson, bu kez sola geçecek, Alpaslan sağ stoperde oyuna başlayacak.