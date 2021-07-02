Marcao'nun menajerinden Galatasaray'ı şaşırtan talep

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi, süresi dolmadan Marcao'nun sözleşmesini uzattı.
Brezilyalı oyuncunun maaşı gelecek sezondan başlamak üzere artırıldı.
KAP'a gönderilen resmi sözleşmeye göre Marcao 2022-23'te 1.3 milyon euro, 2023-24'te ise 1.4 milyon euro sabit transfer ücret alacak.
Ancak Marcao'nun menajeri yönetime bir kez daha başvurdu. 2021-22 sezonunda 900 bin euro alacak oyuncusunun maaşında iyileştirme yapılmasını talep etti.
Bunu çok da beklemeyen Galatasaray yönetimi, "Anlaşma yapılmış. Sözleşmesindeki rakamı alacak" yanıtı verdi.
Brezilyalı oyuncunun maaşı gelecek sezondan başlamak üzere artırıldı.
KAP'a gönderilen resmi sözleşmeye göre Marcao 2022-23'te 1.3 milyon euro, 2023-24'te ise 1.4 milyon euro sabit transfer ücret alacak.
Ancak Marcao'nun menajeri yönetime bir kez daha başvurdu. 2021-22 sezonunda 900 bin euro alacak oyuncusunun maaşında iyileştirme yapılmasını talep etti.
Bunu çok da beklemeyen Galatasaray yönetimi, "Anlaşma yapılmış. Sözleşmesindeki rakamı alacak" yanıtı verdi.