Marcao'nun menajerinden Galatasaray'ı şaşırtan talep

Marcao'nun menajeri, Galatasaray'ın kapısını sürpriz bir taleple çaldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Marcao'nun menajerinden Galatasaray'ı şaşırtan talep
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02 Temmuz 2021 09:54
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi, süresi dolmadan Marcao'nun sözleşmesini uzattı.

Brezilyalı oyuncunun maaşı gelecek sezondan başlamak üzere artırıldı.

KAP'a gönderilen resmi sözleşmeye göre Marcao 2022-23'te 1.3 milyon euro, 2023-24'te ise 1.4 milyon euro sabit transfer ücret alacak.

Ancak Marcao'nun menajeri yönetime bir kez daha başvurdu. 2021-22 sezonunda 900 bin euro alacak oyuncusunun maaşında iyileştirme yapılmasını talep etti.

Bunu çok da beklemeyen Galatasaray yönetimi, "Anlaşma yapılmış. Sözleşmesindeki rakamı alacak" yanıtı verdi.


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