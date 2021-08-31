Marcao'nun menajeri İstanbul'a çağırıldı!

Giresunspor ile oynanan karşılaşmada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao kadro dışı kalmış ve 8 maç ceza almıştı. Marcao'nun menajerinin kısa bir süre içinde Galatasaray yönetimiyle masaya oturması bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Marcao'nun menajeri İstanbul'a çağırıldı!
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31 Ağustos 2021 12:30
Galatasaray ile Marcao'nun yolları ayrılıyor. Brezilyalı oyuncu, Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı sonrasında eleştirilerin odağında yer alırken menajeri İstanbul'a çağrıldı.

Marcao'nun menajerinin kısa bir süre içinde Galatasaray yönetimiyle masaya oturması ve oyuncunun satılması planlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar'ın ilgilendiği Marcao'yu 10 milyon euro'nun altında bir bedele satmayı düşünmüyor.

RIBEIRO LİSTEDE

Galatasaray, Marcao'nun satılma ihtimali nedeniyle genç ve sol ayaklı stoper bakmayı da ihmal etmiyor. Sarı-kırmızılılar, Marcao gibi Portekiz'de alt sıralarda mücadele eden Tomas Ribeiro'yu listenin ilk sırasına yazdı. Belenenses'te forma giyen 22 yaşında Ribeiro yakından takip ediliyor.


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