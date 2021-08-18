Marcao'nun eşi paylaştı: "Affetmek erdemliktir"

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun eşi, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

, Fotoğraf; Instagram
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Marcao'nun eşi paylaştı: 'Affetmek erdemliktir'
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18 Ağustos 2021 11:04
Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşı Kerem Arktürkoğlu'na saldırdığı için pişman.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla özür dileyen Brezilyalı stoper, öfkesine yenik düştüğünü söyledi.

Hakkında verilecek karara saygı duyacağını söyleyen Marcao, sosyal medyada ailesine yapılan saldırılardan dolayı üzgün. Brezilyalı futbolcunun eşi de sosyal medyadan bir paylaşım yaparak; "Affetmek erdemliktir, yüceliktir. İnşallah Galatasaray ailesi özrünü ve pişmanlığını kabul eder... Dileğim bu çünkü ailece iyi insanlarsınız ve Galatasaray'ı ve taraftarı çok sevdiğinizi biliyorum." ifadelerini kullandı.



Giresunspor - Galatasaray maçının 63. dakikasında Kerem Arktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin talimatları 44. maddesine göre saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası veriliyor.


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