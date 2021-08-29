Marcao'nun 14 milyon euroluk satışı 'opsiyona' takıldı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için 8 maç ceza alan Marcao için teklifler gelmeye başladı. Brezilyalı stoperin ilk talibi Rus ekibi Krasnodar olsa da 8 milyon Euro'luk rakam G.Saray'ı tatmin etmedi.



EN İYİ TEKLİF İTALYANLAR'DAN



Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Serie A takımlarından Napoli ise Marcao için en iyi teklifi sunan kulüp oldu. İtalyanlar'ın satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralama (1.5 milyon Euro + 12.5 milyon Euro = 14 milyon Euro) teklifi, en az 10 milyon Euro isteyen yönetim için yeterli bulundu.



CEZASINI GİTSE DE ÇEKECEK



Ancak Galatasaray'ın satın alma opsiyonunun zorunlu olması şeklindeki talebi İtalyanlar tarafından kabul edilmedi. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürerken, transferin gerçekleşmesi halinde Marcao 8 maçlık cezasını Serie A'da çekmeye devam edecek.







