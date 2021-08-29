Marcao'nun 14 milyon euroluk satışı "opsiyona" takıldı

Napoli, 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 12.5 milyon euro da satın alma opsiyonu teklif etti ancak Galatasaray, satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını şart koştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Marcao'nun 14 milyon euroluk satışı 'opsiyona' takıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2021 12:35
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için 8 maç ceza alan Marcao için teklifler gelmeye başladı. Brezilyalı stoperin ilk talibi Rus ekibi Krasnodar olsa da 8 milyon Euro'luk rakam G.Saray'ı tatmin etmedi.

EN İYİ TEKLİF İTALYANLAR'DAN

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Serie A takımlarından Napoli ise Marcao için en iyi teklifi sunan kulüp oldu. İtalyanlar'ın satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralama (1.5 milyon Euro + 12.5 milyon Euro = 14 milyon Euro) teklifi, en az 10 milyon Euro isteyen yönetim için yeterli bulundu.

CEZASINI GİTSE DE ÇEKECEK

Ancak Galatasaray'ın satın alma opsiyonunun zorunlu olması şeklindeki talebi İtalyanlar tarafından kabul edilmedi. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sürerken, transferin gerçekleşmesi halinde Marcao 8 maçlık cezasını Serie A'da çekmeye devam edecek.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.