Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao, yeni sezon öncesi ülkesine açıklamalarda bulundu.



24 yaşındaki stoper, "Yeni sezon bu hafta başlıyor. Önümüzde birçok mücadele var. Elimizden gelenin en iyisini vermeli ve formumuzu yüksek tutmalıyız." dedi.



"Sezon öncesi kampında iyi çalıştık." diyerek sözlerine devam eden Marcao, "Bu sezon Galatasaray adına kupaların kazanıldığı bir yıl olsun istiyoruz. Bunun için takım olarak her şeyi yapmaya hazırız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Galatasaray'ın Ocak 2019'da 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Marcao, Süper Lig kariyerinde 43 maça çıktı.



Geçen sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, ligin ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi 20.00'de Gaziantep FK ile karşılaşacak.



