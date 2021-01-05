Orta saha ve kanat transferinin yanı sıra Aslan artık sağ bek ve forvet de arıyor. FFP yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, devre arasında en az 4 takviye yapmayı düşünüyor.Orta saha ve kanat arayan sarı-kırmızılı kulüp, Omar'ın kazası sonrasında listeye sağ beki de eklerken, Falcao'nun sakatlığı forvet transferini kaçınılmaz hale getirdi. Yazın Etebo dışında tüm transferlerini serbest oyunculardan yapan Galatasaray, devre arası takviyesine bütçe oluşturmak için oyuncu satmak zorunda.Christian Luyindama'yı, İtalyanlar Marcao'yu uzun süredir takip ediyor. Teknik heyetin raporunu dikkate alan yönetim, bu iki stoperden Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendiremeye alacak.Sezon başında Marcao'ya Roma'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklife 'Hayır' diyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi için yine tok satıcıyı oynayacak. Takımda kalması ve sözleşmesinin uzatılması planlanan Marcao hakkında "Sezon sonunda 20 milyon Euro'yu görür" görüşü hakim.