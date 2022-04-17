Marcao İtalyanların kıskacında

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao'ya İtalya'dan bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Marcao İtalyanların kıskacında
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17 Nisan 2022 09:48
İtalyan kulüplerinin Marcao konusundaki rekabeti, Galatasaray'ın yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Galatasaray'ın yıldızlarına İtalyan kulüplerinin yakın ilgisi devam ediyor. Roma ile Napoli, uzun süredir Aslan'ın Brezilyalı stoperi Marcao ile ilgileniyordu. 25 yaşındaki savunmacı için devreye giren son Serie A temsilcisi ise Atalanta oldu.

Sambacı için 15 milyon Euro'nun üzerinde bonservis teklifleri gündemde. Genç oyuncunun transferiyle ilgili kararı ise yeni yönetim verecek.

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