Marcao: 'İnanılmaz takım ruhu ve mücadele'

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Marsilya ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Fatih Terim'in kendilerini iyi hazırladığını belirten Marcao, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, inanılmaz mücadele gösterdik. Burada oynamak kolay değil, çok zor bir maç bizi bekliyordu. Diğer taraftan Fatih hocamız bizi çok iyi hazırladı. Dersimize iyi çalışmıştık, bizi neyin beklediğini biliyorduk. 90 dakika boyunca bütün takım arkadaşlarımızla birlikte çok iyi mücadele ettik. Taraftarımıza da çok teşekkürler, devamlı yanımızdalar. Burada gösterdiğimiz ruh, mücadele çok önemliydi, bunu her maçta göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Önemli 1 puan aldıklarını kaydeden Brezilyalı, "Çok önemli 1 puan, bize avantaj sağladı ama ben maç maç bakmayı yeğliyorum. Havaya girmememiz lazım, ayaklarımız yere basmalı. Bugün gösterilen inanılmaz takım ruhu, inanılmaz mücadele vardı. Altın değerinde 1 puan aldık, şimdi artık her maça final gözüyle bakarak devam etmemiz gerekiyor." dedi.



