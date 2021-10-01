Marcao: "İnanılmaz takım ruhu ve mücadele"

Galatasaray'ın Marsilya ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın sonrasında Marcao konuştu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Marcao: 'İnanılmaz takım ruhu ve mücadele'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ekim 2021 01:28
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Marsilya ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Fatih Terim'in kendilerini iyi hazırladığını belirten Marcao, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, inanılmaz mücadele gösterdik. Burada oynamak kolay değil, çok zor bir maç bizi bekliyordu. Diğer taraftan Fatih hocamız bizi çok iyi hazırladı. Dersimize iyi çalışmıştık, bizi neyin beklediğini biliyorduk. 90 dakika boyunca bütün takım arkadaşlarımızla birlikte çok iyi mücadele ettik. Taraftarımıza da çok teşekkürler, devamlı yanımızdalar. Burada gösterdiğimiz ruh, mücadele çok önemliydi, bunu her maçta göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Önemli 1 puan aldıklarını kaydeden Brezilyalı, "Çok önemli 1 puan, bize avantaj sağladı ama ben maç maç bakmayı yeğliyorum. Havaya girmememiz lazım, ayaklarımız yere basmalı. Bugün gösterilen inanılmaz takım ruhu, inanılmaz mücadele vardı. Altın değerinde 1 puan aldık, şimdi artık her maça final gözüyle bakarak devam etmemiz gerekiyor." dedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.