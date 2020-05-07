Marcao için transfer yoklaması

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao'ya İtalyan kulüplerinden büyük ilgi olduğu bildirildi.

Marcao için transfer yoklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2020 09:36
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao'ya İtalyan kulüplerinden büyük ilgi olduğu öğrenildi. Transfer konusunda menajerine ulaşan kulüplerin olduğu ancak henüz kulübe resmi bir teklifin iletilmediği bildirildi.

Yönetim özellikle Atalanta'nın çok yakından ilgilendiği genç yıldızı 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayı düşünmüyor

Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu 1 sene önce 4 milyon euroya Chaves'ten kadrosuna katmıştı. Marcao'nun performansının yanı sıra düşük yıllık ücretinin de Avrupa ekipleri tarafından tercih edilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için