Marcao için transfer yoklaması

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao'ya İtalyan kulüplerinden büyük ilgi olduğu öğrenildi. Transfer konusunda menajerine ulaşan kulüplerin olduğu ancak henüz kulübe resmi bir teklifin iletilmediği bildirildi.Yönetim özellikle Atalanta'nın çok yakından ilgilendiği genç yıldızı 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayı düşünmüyorGalatasaray, Brezilyalı oyuncuyu 1 sene önce 4 milyon euroya Chaves'ten kadrosuna katmıştı. Marcao'nun performansının yanı sıra düşük yıllık ücretinin de Avrupa ekipleri tarafından tercih edilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.