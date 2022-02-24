Marcao için Rusya'dan iki talip

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Marcao için Rus ekipleri Lokomotiv Moskova ve CSKA Moskova devreye girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Marcao için Rusya'dan iki talip
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24 Şubat 2022 10:57
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşan Lokomotiv Moskova'nın transfer listesine giren Marcao'yu bir başka Rus kulübü CSKA Moskova da gündemine aldı.

GALATASARAY SICAK BAKIYOR

Brezilyalı stoperin menajeri ile iletişime geçen Moskova ekipleri, Galatasaray'a teklif yapmaya karar verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Victor Nelsson'un yükselen performansı sonrasında Marcao'yu satmaya sıcak bakıyor. Bu sezon 27 maçta forma giyen 25 yaşındaki Sambacı'nın bonservisine 20 milyon Euro değer biçiliyor.

SENSIBILE ALTERNATİF ARIYOR

Geçen hafta Florya'da işbaşı yapan sportif direktör Pasquale Sensibile, Rus takımlarının kanca taktığı Marcao'ya alternatif bakmaya şimdiden başladı.

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