Marcao için Rusya'dan iki talip

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşan Lokomotiv Moskova'nın transfer listesine giren Marcao'yu bir başka Rus kulübü CSKA Moskova da gündemine aldı.
GALATASARAY SICAK BAKIYOR
Brezilyalı stoperin menajeri ile iletişime geçen Moskova ekipleri, Galatasaray'a teklif yapmaya karar verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Victor Nelsson'un yükselen performansı sonrasında Marcao'yu satmaya sıcak bakıyor. Bu sezon 27 maçta forma giyen 25 yaşındaki Sambacı'nın bonservisine 20 milyon Euro değer biçiliyor.
SENSIBILE ALTERNATİF ARIYOR
Geçen hafta Florya'da işbaşı yapan sportif direktör Pasquale Sensibile, Rus takımlarının kanca taktığı Marcao'ya alternatif bakmaya şimdiden başladı.
GALATASARAY SICAK BAKIYOR
Brezilyalı stoperin menajeri ile iletişime geçen Moskova ekipleri, Galatasaray'a teklif yapmaya karar verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Victor Nelsson'un yükselen performansı sonrasında Marcao'yu satmaya sıcak bakıyor. Bu sezon 27 maçta forma giyen 25 yaşındaki Sambacı'nın bonservisine 20 milyon Euro değer biçiliyor.
SENSIBILE ALTERNATİF ARIYOR
Geçen hafta Florya'da işbaşı yapan sportif direktör Pasquale Sensibile, Rus takımlarının kanca taktığı Marcao'ya alternatif bakmaya şimdiden başladı.