Galatasaray Kulübü, Marcao'ya verilen 8 maçlık ceza nedeniyle itirazda bulunmayacak ve Tahkim Kurulu'na başvurmayacak.Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün 13.00'te Brezilyalı futbolcu Marcao ile ilgili yapacağı açıklamaya çevrildi. Burak Elmas'ın açıklamasında, Marcao'ya verilecek cezayı da duyurması bekleniyor.Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı. Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken, çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü. Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı.TFF Hukuk Kurulu'nun sevki sonrası PFDK Marcao'ya 8 maç ceza vermişti.