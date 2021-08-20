Marcao için gözler Burak Elmas'ta

PFDK'nın 8 maçlık cezası sonrası gözler, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın bugün 13.00'te Marcao ile ilgili yapacağı açıklamaya çevrildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Marcao için gözler Burak Elmas'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2021 09:52
Galatasaray Kulübü, Marcao'ya verilen 8 maçlık ceza nedeniyle itirazda bulunmayacak ve Tahkim Kurulu'na başvurmayacak.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün 13.00'te Brezilyalı futbolcu Marcao ile ilgili yapacağı açıklamaya çevrildi. Burak Elmas'ın açıklamasında, Marcao'ya verilecek cezayı da duyurması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Brezilyalı savunmacı, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı. Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken, çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü. Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı.

TFF Hukuk Kurulu'nun sevki sonrası PFDK Marcao'ya 8 maç ceza vermişti. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.